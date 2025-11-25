Centura veșnicelor amânări are un nou termen de inaugurare

Centura Zalăului, mult așteptata șosea a cărei inaugurare a fost de nenumărate ori amânată, are un nou termen de deschidere spre circulație. Deși trebuia să fie gata în luna martie a anului 2023, varianta ocolitoare a municipiului va fi deschisă la începutul lunii decembrie, după cum precizează CNAIR pentru hotnews.ro.

În lungime de doar 5,5 kilometri, șoseaua cu o singură bandă pe sens a traversat multe etape până să fie aproape finalizată. Aflată în lucru încă din 2020, drumul contractat unei companii chineze a reprezentat o premieră pentru infrastructura românească, fiind primul proiect atribuit unei firme din acest stat în România.

În valoare de 186 de milioane de lei, contractul a fost semnat cu asocierea Sinohydro Corporation Limited – SC Good Prod SRL.

Cu toate acestea, începând cu următorul an, statul român a decis că firmele din China nu mai pot participa la licitații în România.

Potrivit Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, citată de hotnews.ro în urma unei solicitări, „Termenul inițial de finalizare a fost 25.03.2023, iar noul termen de dare în trafic este începutul lunii decembrie, respectiv 03.12.2025”.

Mai mult, CNAIR susține că au fost aplicate penalizări și că revendicările companiei vor ține cont de toate întârzierile acumulate în timp, acestea urmând să fie calculate la data recepției finale a proiectului de infrastructură.

„Antreprenorul a fost penalizat de către CNAIR în cuantum de 8.390.000 de lei pentru obligații contractuale neîndeplinite privind mobilizarea personalului și a utilajelor”, potrivit companiei, la solicitarea sursei citate.