Carambol la Poarta Sălajului

Joi dimineața, un autoturism condus de o femeie de 66 de ani, din municipiul Zalău, la ieșirea din localitatea Poarta Sălajului, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul aflat în fața sa, oprit la semaforul amplasat ca urmare a efectuării unor lucrări pe carosabil, provocând un carambol în lanț în care au fost implicate alte trei autoturisme.

În urma impactului, femeia de 66 de ani a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

M. S.