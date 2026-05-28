Natura, terorizată la Pusta

Problemele deșeurilor din Pusta, localitate aflată în apropierea orașului Șimleu Silvaniei, continuă. Comisarii Gărzii de Mediu Sălaj au anunțat în ședința de Colegiu Prefectura de zilele trecute că s-a intervenit deja de mai multe ori, a fost utilizată drona din dotarea instituției, au fost aplicate amenzi, dar degeaba. Localnici certați cu legea și cu educația continuă să arunce și să incendieze deșeuri pe diferite terenuri din zona localității. E un comportament grav, unul care pedepsit cu toate modalitățile prevăzute de legislația în vigoare. Prefectul Claudiu Bîrsan a cerut intensificarea controalelor în zonă.

Share Whatsapp Email