Bugetul comunei Nușfalău, blocat în ședința Consiliului local

Primarul comunei Nușfalău a transmis un mesaj către locuitori privind ședința Consiliului Local din data de 11 mai.

Potrivit informării semnate de primarul Mate Radu, proiectul de buget al comunei nu a putut intra în dezbatere, întrucât nu a primit avizul consultativ din partea comisiilor de specialitate, avize care nu au fost acordate de consilierii UDMR.

Astfel, proiectul a fost scos de pe ordinea de zi, iar bugetul comunei nu a mai fost supus votului. În mesajul edilului se precizează că această situație poate duce la întârzieri privind investițiile, lucrările și proiectele importante pentru dezvoltarea comunei.

Primarul a solicitat cetățenilor să transmită propuneri privind data și ora următoarei ședințe de buget, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de locuitori.