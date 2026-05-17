Bugetul comunei Nușfalău, blocat în ședința Consiliului local

Mihai - Tudor Ruţaş
Primarul comunei Nușfalău a transmis un mesaj către locuitori privind ședința Consiliului Local din data de 11 mai.
Potrivit informării semnate de primarul Mate Radu, proiectul de buget al comunei nu a putut intra în dezbatere, întrucât nu a primit avizul consultativ din partea comisiilor de specialitate, avize care nu au fost acordate de consilierii UDMR.
Astfel, proiectul a fost scos de pe ordinea de zi, iar bugetul comunei nu a mai fost supus votului. În mesajul edilului se precizează că această situație poate duce la întârzieri privind investițiile, lucrările și proiectele importante pentru dezvoltarea comunei.
Primarul a solicitat cetățenilor să transmită propuneri privind data și ora următoarei ședințe de buget, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de locuitori.

One Thought to “Bugetul comunei Nușfalău, blocat în ședința Consiliului local”

  1. Bugetul comunei Nușfalău, blocat în ședința Consiliului local Bugetul comunei Nușfalău, blocat în ședința Consiliului local – Portal Știri România
    17 mai 2026 at 12:54

    […] Bugetul comunei Nușfalău, blocat în ședința Consiliului local apare prima dată în Magazin […]

    Răspunde

Leave a Comment