Patru medalii pentru CSM Zalău la Cupa României

Sportivele de la SCM Zalău au avut o evoluție solidă la Cupa României Feminin desfășurată la Eforie Nord, unde sportivele pregătite de Adrian Popuțea au obținut patru medalii într-o competiție puternică a boxului feminin românesc.

În prim-plan s-a aflat Hidigan Margareta (60 kg seniori), care a cucerit medalia de argint după o finală disputată împotriva sportivei Perijoc Lăcrimioara, campioană europeană, vicecampioană mondială și participantă la Jocurile Olimpice. Rezultatul confirmă încă o dată valoarea sportivei zălăuane, una dintre cele mai importante pugiliste din istoria boxului sălăjean. Hidigan are un palmares impresionant: 125 de meciuri disputate, 107 victorii, dintre care 75 înainte de limită. Este multiplă campioană națională la toate categoriile de vârstă — cadeți, juniori, tineret și seniori — câștigătoare a mai multor ediții ale Cupei României și primul pugilist din Sălaj cu trei participări la Campionatele Europene.

O performanță remarcată la Eforie Nord a fost și cea a lui Taloș Antonia (60 kg tineret), care a obținut medalia de bronz chiar la debutul într-o competiție națională de box, demonstrând curaj și personalitate în ring.

La categoria 75 kg juniori, Fazakas Iulia a încheiat competiția pe locul III, după un efort mare făcut înaintea concursului, reușind să scadă aproximativ cinci kilograme în doar patru zile pentru a se încadra în categorie.

Tot medalie de bronz a obținut și Felecan Patricia (54 kg), după o semifinală extrem de echilibrată. Sportiva de la CSM Zalău a fost la egalitate înaintea ultimei reprize cu cea care avea să câștige competiția, însă lipsa meciurilor de pregătire și-a spus cuvântul pe final. Bulzan Nicoleta (51 kg tineret) a încheiat competiția pe locul V, acumulând experiență importantă într-un concurs de nivel ridicat.

„Ne-am depășit obiectivul, dar cred că puteam obține și mai mult de la această competiție. Revenim în sală, iar la Campionatul Național din septembrie vom fi mai mulți și mai puternici”, a declarat antrenorul Adrian Popuțea. Rezultatele obținute la oferă încredere și motivație pentru următoarele competiții, iar boxul feminin zălăuan promite să revină și mai puternic la Campionatul Național din toamnă.

M. S.