Elevii din Hida au dominat Olimpiada Națională a Sportului Școlar la Oină

Final de competiție la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – OINĂ, etapa națională, s-a desfășurat sâmbătă, la Hida.
Elevii din Hida au dominat clar competiția, câștigând competiția la ambele categorii.
Clasament Final – Gimnaziu Băieți
Locul I – Sălaj – Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida – 21p
Locul II – Dolj – Școala Gimnazială Giurgița – 19p
Locul III – Cluj – Școala Gimnazială Câțcău – 17p
Locul IV – Neamț – Școala Gimnazială Gherăești – 15p
Locul V – Brăila – Școala Gimnazială Tichilești – 13p
Locul VI – Teleorman – Liceul Teoretic Olteni – 11p
Locul VII – Arad – Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaș – 9p
Locul VIII – București – Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” – 7p
Clasament Final – Liceu Băieți
Locul I – Sălaj – Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida – 18p
Locul II – Brăila – Liceul Teoretic „George Vâlsan” – 16p
Locul III – Neamț – Liceul cu Program Sportiv Roman – 12p
Locul IV – Arad – Liceul „Ion Buteanu” Gurahonț – 11p
Locul V – Cluj – Liceul „Constantin Brâncuși” Dej – 10p
Locul VI – Teleorman – Liceul Teoretic Olteni – 9p
Locul VII – Argeș – Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni – 8p
Felicitări tuturor echipelor participante pentru implicare, disciplină și spirit sportiv!
M. S.
