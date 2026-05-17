Azi, sărbătoare la Grădina Zmeilor. Aurel Tămaș, cap de afiș

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei” în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Primăria Bălan, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu”, organizează azi, la Grădina Zmeilor, în localitatea Gâlgău Almașului, cea de a V-a ediție a Festivalului Fata Cătanii. Festivalul este o sărbătoare anuală a primăverii, care îmbină tradițiile locale, muzica populară și frumusețea naturală a zonei. Promovarea tradițiilor locale, a meșteșugurilor și a producătorilor tradiționali, va avea loc în imediata apropiere a Grădina Zmeilor, o rezervație naturală renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase.

Programul artistic va începe de la ora 15, iar pe scenă vor urca elevi ai școlilor din comuna Bălan, precum și artiștii Ansamblului Meseșul, interpretul Cosmin Chichișan, seara urmând a se încheia cu recitalul cunoscutului Aurel Tămaș. De asemenea, pe parcursul evenimentului, cei mici se vor putea bucura de atelierele și activitățile pregătite de echipa Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj.