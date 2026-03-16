Bine afumat, a făcut „cascadorii” cu mașina

Polițiștii din Zalău au fost sesizați vineri seara cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Panic, unde un autoturism ieșit a în afara părții carosabile.

În urma verificărilor efectuate, a fost identificat și conducătorul autoturismului, stabilindu-se că este vorba despre un bărbat de 56 de ani, din comuna Hereclean, care nu prezenta răni. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău.

M. S.