Bătăuș în Ajunul Crăciunului

Un tânăr de 23 de ani, din judeţul Sălaj, a fost reţinut de poliţiştii din Huedin pentru 24 de ore, fiind acuzat că a bătut cu o bâtă un bărbat de 44 de ani, în urma unui conflict spontan, victima fiind găsită inconştientă pe stradă şi transportată la spital, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

„În seara zilei de 24 decembrie, poliţiştii au fost sesizaţi printr-un apel la 112 că pe strada Fildului, din oraşul Huedin, se află o persoană inconştientă. În urma verificărilor, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 23 de ani, din judeţul Sălaj, ar fi agresat un bărbat de 44 de ani, din acelaşi judeţ, lovindu-l de mai multe ori cu un obiect contondent. Bărbatul de 44 de ani a fost transportat de un echipaj medical la spital, iar tânărul de 23 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă”, a transmis IPJ Cluj.

M. S.