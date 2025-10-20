Pensionarii cu venituri mici vor avea parte o primă specială în luna decembrie

Pensionarii sălăjeni cu venituri mai mici de 2.500 de lei vor avea parte în luna decembrie a acestui an de o primă specială în valoare de 400 de lei. Această sumă de bani reprezintă cea de-a doua tranșă a primei totale de 800 de lei, sumă prevăzută în urma legii adoptate la începutul anului, introdusă ca o măsură menită să sprijine puterea de cumpărare a seniorilor cu venituri mici.

Ministrul Muncii a precizat că cei 400 de lei sunt deja asigurați în bugetul de stat, urmând să fie plătiți împreună cu pensia aferentă ultimei luni din 2025.

Banii vor fi livrați asemenea primei tranșe de la începutul anului, fără a fi nevoie de alte demersuri din partea celor care beneficiază de acest sprjin din partea statului român.