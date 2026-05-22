Bărbat din Hida, băgat la zdup

Polițiștii din Hida, împreună cu cei din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sălaj, au identificat joi un bărbat de 35 de ani, din comuna Hida, pe numele căruia exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Jibou la o pedeapsă de un an și 8 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul este acum în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

M. S.