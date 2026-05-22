„Cultura este o construcție spirituală care începe cu temelia, cu tradiția, care asigură păstrarea și transmiterea valorilor culturii din generație în generație”.

Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc a îmbrăcat joi, 21 mai 2026, haine de sărbătoare. Cea de-a VI-a ediție a proiectului interjudețean „Revenirea la tradiții prin artă și meșteșug” – realizată în parteneriat cu Primăria Comunei Surduc și Parohiile Ortodoxe din Surduc și Cristolțel – a demonstrat că valorile românești rămân vii în inimile tinerilor. Evenimentul a transformat localitatea într-un veritabil nucleu al culturii populare, reunind aproximativ 450 de elevi plini de entuziasm. Alături de gazde, au participat unități de învățământ partenere precum:

Maramureș: Școala Gimnazială „Florea Mureșanu”, Suciu de Sus;

Școala Gimnazială „Florea Mureșanu”, Suciu de Sus; Bihor: Liceul Tehnologic „Horea”, Marghita;

Liceul Tehnologic „Horea”, Marghita; Sălaj: Colegiul Național „Silvania” Zalău, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, Școala Gimnazială nr. 1 Bălan, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Reformat „Wesselényi” Zalău, Școala Gimnazială nr. 1 Gârbou și Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” (structură a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei), Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei și Școala Gimnazială „Traian Crețu” Năpradea, structura Școala Gimnazială „Petre Hossu” Cheud.

Evenimentul a fost deschis în prezența invitaților de seamă de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, doamnele inspector Păun Adriana, Barbur Adela și Rus Mădălina, precum și a domnului primar Suciu Alin, alături de preoții invitați și de doamna directoare a liceului, Roman Bianca Mariana. Având în vedere semnificația profundă a acestei zile, în cadrul deschiderii a fost ținut un moment de reculegere în memoria eroilor neamului românesc, cărora le datorăm libertatea de a ne bucura de moștenirea tradițională și culturală a acestui popor.

Sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, tinerii au readus la viață moștenirea strămoșească. Sărbătoarea a debutat cu o frumoasă paradă a costumelor populare, un curcubeu de motive tradiționale desfășurat pe traseul dintre liceu și Căminul Cultural. Acolo, oaspeții au fost întâmpinați cu standuri pline de produse meșteșugărești și bucate tradiționale autentice.

Momentele artistice care au urmat au creat o atmosferă de aleasă bucurie, unind generațiile și lăsând amintiri de neprețuit în inimile elevilor și ale localnicilor care au sprijinit evenimentul prin prezența lor caldă. Aceștia au urcat pe scenă de la mic la mare și au adus în fața publicului cântece populare autentice, specifice zonelor din care provin.

Acest eveniment a fost posibil datorită conducerii liceului reprezentat prin doamnele profesoare Roman Bianca Mariana, în calitate de director, Mada Maria, în calitate de director adjunct, coordonatorilor proiectului doamnele profesoare Iacobhazi Aurora Victoria, Papiță Valentina, Bogdan Anca Dorina și a domnului profesor Băbănaș Alin, alături de membrii proiectului, respectiv toate cadrele didactice din unitate.

La finalul unei zile pline de lumină, transmitem alese mulțumiri tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment remarcabil. Suntem profund recunoscători invitaților, partenerilor, profesorilor și minunaților elevi pentru emoțiile neprețuite pe care ni le-au prilejuit. Împreună, dovedim an de an că zestrea noastră națională este lăsată pe mâini sigure.

Echipa de proiect