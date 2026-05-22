A început campania „Respect în trafic”. Sute de motocicliști au venit la Zalău

Sute de motocicliști s-au întâlnit astăzi în parcarea centrului comercial din Zalău pentru a da startul campaniei „Respect în trafic”. Sunt motocicliști din Sălaj, Maramureș, Bihor, Cluj, Satu mare și Ungaria și pe toți îi leagă o singură pasiune: motocicleta.

Evenimentul a fost coordonat de președintele MMC Meseș Moto Club, Sergiu Uleniuc, un tânăr apreciat, implicat în viața comunității din orașul Jibou.

Sergiu a declarat că scopul acestui eveniment este de a responsabiliza participanții la trafic și de a atrage atenția asupra faptului că toți cei care se află în trafic trebuie să respecte legislația în vigoare, totul din dorința de a preveni eventuale accidente, unele cu urmări deosebit de grave.

Să nu uităm ză zilele trecute, un tânăr motociclist sălăjean a murit într-un accident teribil. În cadrul întâlnirii s-a ținut și un scurt moment de reculegere în memoria tânărului mort.

Apoi, motocicliștii au pornit spre alte orașe, spre alte locuri. Satu Mare, Tășnad, Oradea, Salonta, acestea sunt câteva orașe unde motocicliștii vor face popas, iar finalul acțiunii este programat în Ungaria.

La eveniment au participat și lucrători ai Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj, oamenii legii promovând respectarea normelor rutiere, totul din dorința de a preveni incidentele din trafic. Asfalt uscat, băieți!