Autorul mesajelor de amenințare, trimise mai multor școli din Sălaj, este un minor

În zeci de județe din toată țara, printre care și Sălaj, au fost raportate o serie de mesaje de amenințare trimise pe adresele oficiale de email ale mai multor instituții de învățământ și spitale. Marți, mai multe școli din județ au fost vizate, fapt în urma căruia polițiștii au intervenit pentru verificări.

Potrivit unor surse, una dintre școlile unde a fost transmisă o astfel de amenințare ar fi fost cea din Hereclean.

Suspectul, un minor de 17 ani

Cel care a trimis mesajele este un tânăr de nici 18 ani și a fost ridicat de autorități în dimineața zilei de miercuri. Minorul se îndrepta spre școală și a fost condus la audieri. Trecutul său este unul tumultuos. Acesta fost acuzat de FBI pentru săvârșirea unor fapte similare, iar autoritățile americane au cerut extrădarea sa. În luna mai a acestui an, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv solicitarea. Mai mult, în luna ianuarie, minorul a fost arestat la domiciliu, după ce autoritățile din Statele Unite au deschis ancheta.

Alarmă falsă

Din fericire, toate amenințările s-au dovedit a fi false. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a transmis, la data de 24 septembrie, că indiciile arătau că acestea nu sunt reale.

„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile” sau „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc” sunt doar câteva dintre frazele amenințătoare primite pe adresele instituțiilor vizate.