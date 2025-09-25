O nouă șosea de legătură între județele Cluj și Sălaj

Vești bune pentru sălăjeni. O nouă șosea va face legătura între județele Sălaj și Cluj. Un sector de drum, recent preluat de autoritățile județului vecin, situat între localitatea clujeană Negreni și limita cu județul Sălaj, va fi integrat în rețeaua drumurilor județene și va avea indicativul DJ 103C, potrivit Consiliului Județean Cluj.

În acest moment, drumul vizat este unul de exploatație agricolă și leagă localitatea Negreni de limita de hotar cu Ciucea și comuna sălăjeană Sâg.

Cu o lungime de 3,25 kilometri, pozițiile kilometrice vor fi stabilite la 0+000 în localitatea Negreni și de 3+255 la limita cu județul Sălaj. De asemenea, pe traseul drumului se regăsește și un pod cu o lungime de 10,4 metri, care traversează Valea Ghermin.

Astfel, noul sector de drum va crea o nouă legătură directă între Cluj și sud-vestul județului Sălaj. În acest fel, locuitorii celor două județe și nu numai vor avea parte de un acces facil și util pentru tranzit.

Fotografie cu rol ilustrativ