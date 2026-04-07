Ați văzut-o?

La data de 7 aprilie, în jurul orei 11, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați despre faptul că la data de 6 aprilie, în jurul orei 14, KULCSAR IREN, în vârstă de 72 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul său din municipiul Zalău, iar până în prezent nu s-a întors.

SEMNALMENTE : înălțime de aproximativ 1,5 – 1,6 m, greutate aproximativ 90 kg, ochi căprui, păr cărunt.

La momentul plecării purta pantaloni de stofă de culoare neagră, bluză de culoare galbenă, geacă de culoare maro deschis cu imprimeuri și pantofi sport de culoare albă.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre minoră, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112!