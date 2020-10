Arestări la Gal Tövishát

Într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj aduce la cunoştinţa opiniei publice

că în dosarul nr. 198/P/2020, prin ordonanţa din data de 16.10.2020 s-a dispus

punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii IF, MZML şi SC AT

SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri în formă

continuată, prevăzută de dispoziţiile art. 306 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art.

35 alin. 1 Cod penal (8 acte materiale).

Probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual relevă

faptul că inculpatul MZML în calitate de administrator al SC AT SRL a

încheiat în cursul anului 2017 contracte de consultanţă cu un număr de 8

societăţi comerciale ce au fost înfiinţate la iniţiativa sa pe numele unor

persoane fizice, inculpatul fiind însă cel care administra în fapt aceste societăţi

comerciale, având şi specimen de semnătură pentru efectuarea operaţiunilor

bancare în cazul tuturor celor 8 societăţi comerciale.

După înfiinţarea acestor societăţi comerciale, inculpatul a solicitat în

numele lor finanţări de la bugetul de stat în cadrul programului “Start Up

Nation” şi a determinat administratorii statutari să semneze acordul de

finanţare cu Agenţia Pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii

şi Promovarea Exportului, în vederea acordării finanţărilor nerambursabile,

reprezentând ajutorul de minimis acordat din bugetul de stat.

Ulterior semnării acordurilor de finanţare, inculpatul a prezentat BCR şi

AIMMAIPE documente falsificate, respectiv procese verbale de predare

primire a utilajelor, procese verbale de recepţie şi punere în funcţiune a

utilajelor, procese verbale de selectare a ofertei câştigătoare, etc., în contextul

în care administratorii statutari ai societăţilor comerciale nu au semnat aceste

documente şi nu aveau cunoştinţă despre întocmirea lor, nici un utilaj nefiind

recepţionat şi nefiind introdus în fluxul tehnologic.

În această activitate inculpatul MZML a beneficiat de sprijinul

inculpatului IF care a întocmit o parte din documentaţiile mai sus menţionate.

Prin folosirea înscrisurilor falsificate inculpaţii au obţinut fără drept

fonduri în valoare totală de 1.600.000 lei provenite sau garantate de la bugetul

de stat, fonduri care au fost virate în cea mai mare parte în contul unei societăţi

comerciale cu sediul în Ungaria.

Prin ordonanţele din data de 16.10.2020, procurorul de caz a dispus

măsura reţinerii pentru 24 ore faţă de inculpaţii MZML şi IF, care urmează a fi

prezentaţi Tribunalului Sălaj cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei şi

stabilirii răspunderii penale.

În activităţile desfăşurate procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor

de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul

Judeţean Anticorupţie Sălaj.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului

penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea

cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în

nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

M. S.