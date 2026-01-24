Etapa locală a Olimpiadei de Matematică din Sălaj, programată luna viitoare

Calendarul etapei locale a Olimpiadei Naționale de Matematică a fost anunțat sâmbătă, 24 ianuarie, de Societatea de Științe Matematice din România. Competiția va avea loc în perioada 30 ianuarie-21 februarie 2026, în funcție de fiecare județ din țară.
Acest anunț survine în contextul în care Ministerul Educației nu a publicat până la această oră ordinul de ministru care aprobă lista competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul școlar în curs, potrivit edupedu.ro.
Etapa locală a Olimpiadei Naționale de Matematică va fi organizată în fiecare județ din țară în intervalul 30 ianuarie-21 februarie. În cele mai multe județe, inclusiv în Sălaj, competiția va avea loc în prima jumătate a lunii februarie.
Astfel, în data de 7 februarie este programată etapa locală a ONM 2026 în județele: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, precum și în municipiul București.
Reprezentanții ministerului au precizat că ordinul ce aprobă listele competițiilor școlare este în lucru, potrivit sursei citate.
Publicarea cu întârziere a calendarului nu este o noutate. În anul școlar precedent, perioada prevăzută organizării olimpiadelor a fost publicat în a doua jumătate a lunii ianuarie, ceea ce a dat naștere unor nemulțumiri în rândul cadrelor didactice, elevilor și părinților, mai ales în condițiile în care datele anunțate inițial au fost ulterior modificate prin mai multe erate.
