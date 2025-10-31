Asociația „ECODES” Sălaj, în misiune pentru un județ mai curat

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES” Sălaj continuă dialogul cu reprezentanții primăriilor sălăjene, iar în acest sens, zilele trecute a fost organizată, împreună cu operatorul de salubrizare – Asocierea SC Instal Ros SRL – SC Cleanman SRL, o nouă întâlnire de lucru. Directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES” Sălaj, Cristian Pop, a prezentat rezultatele din acest an a primăriilor până în luna septembrie, dar și o comparație între rezultatele din perioada ianuarie – septembrie 2024 și ianuarie – septembrie 2025. Reglementări legislative – taxa specială de salubrizare și taxa specială pentru colectarea incorectă a deșeurilor – au fost alte două subiecte dezbătute. Având în vedere că cele mai multe primării sunt înrolate în Platforma RetuRO, a fost prezentată și situația cantităților colectate în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare. Cristian Pop a evidențiat contribuția majoră pe care o are Operatorul Centrului de Managament Integrat al Deșeurilor din Dobrin – SC Brantner Servicii Ecologice SRL în ceea ce privește rezultatele cu care jduețul nostru se mândrește la nivel național, urmare a procesării deșeurilor colectate de cei doi operatori de colectare și transport. În cadrul campaniilor de informare și conștientizare, operatorul de salubrizare a început în acest an un proiect pilot intitulat „Generații Verzi”, de care s-au bucurat elevii din Șimleu Silvaniei.

Prezent la întâlnire, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a punctat buna colaborare cu reprezentanții primăriilor din județ, dar și necesitatea implicării tuturor instituțiilor abilitate în Proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Sălaj”, pentru a avea un mediu curat în Țara Silvaniei. La rândul său, Adrian Crișan – președintele ADI „ECODES” Sălaj și vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, a mulțumit tuturor membrilor pentru buna colaborare și pentru implicarea în creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de județ. La întâlnire a fost prezent și prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, care și-a manifestat sprijinul în misiunile care contribuie la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea serviciilor publice în beneficiul cetățenilor.