Accident rutier cu victimă în Zalău

Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul prânzului, la intersecția străzilor Simion Bărnuțiu și General Ion Dragalina din Zalău.
La fața locului s-au deplasat polițiștii Biroului Rutier din municipiu, iar din primele verificări efectuate a fost stabilit că o femeie de 49 de ani, din comuna Sălățig, în timp ce conducea un autoturism pe strada General Ion Dragalina, ajunsă la intersecția cu strada Simion Bărnuțiu, a intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un tânăr de 22 de ani, din municipiul Zalău.
În urma evenimentului, o femeie de 36 de ani, din comuna Cuzăplac, pasageră în autoturismul condus de tânăr, a suferit leziuni și a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.
Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Imagine cu rol ilustrativ.
