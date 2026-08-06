Accident la Fildu. Patru bărbați au ajuns la spital

Un tânăr de 18 ani, din comuna Fildu de Jos, în timp ce conducea miercuri un autoturism între localitățile Fildu de Jos și Fildu de Mijloc, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulație, după care autoturismul s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier, trei pasageri din autoturism, respectiv un bărbat de 40 de ani, un bărbat de 38 de ani, ambii din comuna Fildu de Jos, precum și un tânăr de 15 ani, din orașul Huedin, județul Cluj, au suferit leziuni și au fost transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului.

M. S.