90 de ani de la edificarea bisericii din Fântânele-Rus

Comunitatea din satul sălăjean Fântânele-Rus se va afla în sărbătoare, în data de 8 august. În această zi va avea loc resfințirea Bisericii Ortodoxe din sat. Lăcașul de cult a fost sfințit pentru prima oară acum 90 de ani. Acum, ceremonia religioasă va fi organizată ca urmare a finalizării unor lucrări de reabilitare a bisericii. Tot cu această ocazie va fi sfințită și capela mortuară a satului.

Programul zilei:

8.30 – primirea participanților

9.30 – Sfânta Liturghie Arhierească

12.10 – Sfințirea noului edificiu a Capelei Mortuare

13.30 – vizitarea Muzeului Satului

M. S.