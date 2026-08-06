90 de ani de la edificarea bisericii din Fântânele-Rus

Magazin Salajean

Comunitatea din satul sălăjean Fântânele-Rus se va afla în sărbătoare, în data de 8 august. În această zi va avea loc resfințirea Bisericii Ortodoxe din sat. Lăcașul de cult a fost sfințit pentru prima oară acum 90 de ani. Acum, ceremonia religioasă va fi organizată ca urmare a finalizării unor lucrări de reabilitare a bisericii. Tot cu această ocazie va fi sfințită și capela mortuară a satului.

Programul zilei:

  • 8.30 – primirea participanților
  • 9.30 – Sfânta Liturghie Arhierească
  • 12.10 – Sfințirea noului edificiu a Capelei Mortuare
  • 13.30 – vizitarea Muzeului Satului

M. S.

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