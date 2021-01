Accident în Baia Mare: unul dintre șoferi este din Zalău și a fugit de la fața locului

Un accident soldat cu două victime și în care au fost implicate două autoturisme, a avut loc sâmbătă seara, în Baia Mare. Unul dintre șoferii implicați în evenimentul rutier este din Zalău. La fața locului, polițiștii băimăreni au constatat faptul că două autoturisme au întrat în coliziune, iar unul dintre autoturismele implicate în accident și-a continuat deplasarea, fiind identificat de polițiști pe strada George Coșbuc, unde a fost abandonat de conducătorul auto. Este vorba despre un polițist din cadrul IPJ Sălaj, după cum au confirmat reprezentanții Poliției sălăjene.

”La scurt timp a fost identificat șoferul, un bărbat de 43 de ani din Zalău și pasagerul care se afla în autoturism în momentul producerii accidentului, un bărbat de 41 de ani din Baia Mare. În urma impactului doi pasageri din autoturismul identificat la locul producerii accidentului au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a autoturismului identificat la fața locului a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero. Totodată a fost testat și cel de-al doilea șofer implicat în accident, rezultatul fiind de 0,24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceștia au fost conduși la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului”, a spus Ionela Cozma, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș, pentru emaramures.ro. Cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului Baia Mare.

Foto: eMaramures.ro