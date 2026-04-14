A lovit cu sticla un polițist

Polițiștii zălăuani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, au reținut, luni, pentru 24 de ore, un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna Crișeni, bănuit de comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, în stare de recidivă.

La data de 12 aprilie, în jurul orei 18, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au fost sesizați de către un cetățean din comuna Crișeni, cu privire la faptul că mai multe persoane din localitate ascultă muzică la o intensitate ridicată, tulburând ordinea și liniștea publică. Polițiștii au identificat mai multe persoane ce participau la un eveniment. În timpul discuțiilor, o persoană din grup, un tânăr în vârstă de 23 de ani, din comuna Crișeni, a lovit cu sticla unul dintre polițiștii aflați la fața locului, provocându-i răni, motiv pentru care acesta a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Tânărul a fost reținut inițial pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, ulterior procurorul dispunând extinderea urmăririi penale și pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Acesta a fost prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău, care au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior, tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

M. S.