A furat un cazan pentru pălincă

Polițiștii din Jibou au identificat și reținut miercuri un bărbat de 32 de ani, din comuna Gârbou, cercetat în cadrul a două dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 23–26 februarie, acesta ar fi intrat într-o anexă gospodărească din localitatea Poienița, de unde ar fi furat un cazan de țuică din cupru, în valoare de 3.000 de lei.

Totodată, din investigațiile efectuate, polițiștii au stabilit că cel în cauză ar fi comis și un alt furt. În data de 1 martie, polițiștii au fost sesizați de către o femeie tot din localitatea Poienița, cu privire la faptul că cineva i-a furat două butelii, un receiver TV și o foarfecă de tuns pomi.

Față de acesta, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Jibou au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat procurorului de caz, pentru dispunerea altor măsuri preventive.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

M. S.