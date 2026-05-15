15 Mai – Ziua Naţională a Medicului Veterinar

Anul acesta se împlinesc 32 de ani de când sărbătorim Ziua naţională a medicului veterinar, dată stabilită în anul 1994 la cel de al VI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară de la Sinaia. La stabilirea acestei date s-au avut în vedere o seamă de evenimente istorice derulate de-a lungul timpului:

– 15 Mai 1861 înfiinţarea primei Şcoli Veterinare din România

– 15 Mai 1871 Constituirea Societăţii de medicină veterinară din care s-a constituit în anul 1919 actuala Asociaţie Generală a Medicilor Veterinari din România.

În această zi să ne amintim cu respect şi admiraţie de activitatea şi acţiunile înaintaşilor profesiei noastre, reprezentanți de marcă ai medicinii veterinare româneşti, de tradiţiile frumoase ale Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari, apreciind munca, dăruirea şi meritele incontestabile a multor generaţii şi în egală măsură progresul şi realizările profesiei.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a Medicului Veterinar, dragi colegi vă invit să facem să renască spiritul de „Corp medical veterinar”, pe care să-l susţinem şi să îl consolidăm prin fapte, cu onoare şi demnitate, cu toată priceperea şi capacitatea de a ne adapta condiţiilor şi cerinţelor actuale, sa veghem in continuare asupra sanatatii animalelor si implicit a oamenilor!

La mulți ani!

Cu respect:

Dr. Ghiurco Florin – Președinte Asociația Generală a Medicilor veterinari Filiala Sălaj

Dr. Vulcu Dan – Președinte Colegiul Medicilor Veterinari filiala Sălaj

Share Whatsapp Email