Simpozion dedicat sălăjenilor. Preasfințitul Benedict vorbește despre educația prin prezență

Sălăjenii de pretutindeni sunt așteptați să ia parte la un eveniment dedicat relației dintre dascăli, elevi și familie.

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Episcopia Sălajului, Liceul Ortodox „Sf. Nicolae” Zalău și Casa Corpului Didactic Sălaj organizează, în data de 19 mai, începând cu ora 17, Simpozionul Interjudețean „Predanii Ortodoxe”.

Evenimentul va avea loc în Sala Mare de Ședință a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și se va desfășura cu binecuvântarea și participarea Preasfințitului Benedict, Episcopul Sălajului.

De altfel, în cadrul simpozionului, Preasfințitul Benedict va susține conferința cu tema „Pedagogia prezenței în relația profesor-elev-familie”.