Accident de circulație în Panic. O mașină a luat foc

Un grav accident de circulație a avut loc în această dimineață în localitatea Panic. Potrivit polițiștilor, un tânăr în vârstă de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism a intrat într-un microbuz microbuz condus de un bărbat în vârstă de 55 de ani, dar care era oprit pe partea carosabilă, cu intenția de a vira. În urma impactului nu au fost înregistrate victime, însă autoturismul a luat foc. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Sursa foto: Radare Sălaj/Cristina Maria