Zalău: o posibilă provocare

Daniel Săuca

În acest an, revista „Caiete Silvane” nu a realizat un întreg număr tematic dedicat Zalăului. Intenționăm să facem acest lucru în 2023 când se vor împlini 550 de ani de la declararea actualului municipiu ca oraș-târg. Pentru numărul 210 (iulie 2022), am propus, totuși, să avem o secțiune dedicată orașului nostru drag, sub forma unei anchete. Așadar, am întrebat: 1. Cum apreciați Zalăul cultural, literar, artistic astăzi? (față, de exemplu, în urmă cu 30 de ani sau înainte de Revoluție); 2. Care credeți că sunt „punctele tari” și care sunt „punctele slabe” ale Zalăului din perspectivă culturală, literară, artistică?; 3. Pot cultura, arta, literatura să contribuie la dezvoltarea municipiului Zalău? Din răspunsurile primite, la rubrica de față inserez câteva fragmente. László László: „Punctele tari nu știu care ar putea să fie (mai sus am enumerat unele aspecte pozitive), dar ca un punct slab aș putea numi modalitatea incertă/nesigură prin care «produsul cultural» ajunge la destinatar, la public. Și astfel creatorul nu prea primește un feedback în timp real sau uneori niciodată. Apoi mai este un anumit aspect de luat în seamă: provincialismul. (Unii consideră Zalăul nostru un Cluj mai mic. Dacă luăm de bună afirmația, atunci Zalăul nu este un Cluj mic, ci unul foarte mic – dar să nu uităm, că tot al nostru este.)”; Ioan F. Pop: „Locuim mai întâi în imaginarul nostru cultural, abia apoi în datele concrete ale unei realităţi habitudinale. Context în care memoria culturală poate reţine chiar şi ceea ce istoria uită să ne înveţe. Perspectivă din care punctele tari ale Zalăului ar putea sta chiar în slăbiciunile lui, dacă e să-l parafrazez pe apostolul Pavel. Cum fenomenul cultural nu ține de aria geografică, de formele de relief, se pot naște și la Zalău valori distincte, care să îi pună în evidență dimensiunea creativă. Acest fapt s-a mai întâmplat, dacă e să mă refer la un singur exemplu, e vorba de filosoful Alexandru Dragomir, care s-a născut aici, și care a fost doctorandul celui mai mare filosof al secolului XX, Martin Heidegger. Ca atare, pentru a reuși cultural, Zalăul trebuie să-și transforme punctele slabe în puncte tari”. Răspunsurile le puteți citi integral în numărul menționat al publicației sălăjene. Răspunsuri care, poate, vor stârni și reacții din partea cititorilor rubricii de față.