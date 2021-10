Vaccinul, masonii și durerea de cap

M-am săturat de voi, sunt nervos și n-am chef să scriu nimic. Sunt la a doua cafea, m-am umflat și cu un ceai, iar nervii s-au acutizat. Îmi bubuie căpățâna de la atâtea mesaje venite de la autorități, chiar și de la cele de prin Sălajul nost. Măi, tu mă chemi dimineața și îmi dai declarații despre cât de important este să purtăm masca sanitară, îmi spui să evităm aglomerația, să păstrăm distanța corespunzătoare etc. Asta se întâmplă dimineața, iar seara tot tu ești cel care permiți organizarea de evenimente cu 200-300 de oameni. Acolo se bea, se mănâncă, oamenii se îmbrățișează, nu se poartă mască, nici vorbă de mască. Desigur, vei spune că sunt vaccinați! Vreau să văd, să îmi demonstrezi tu mie, autoritate, că toți oamenii ăștia sunt vaccinați! Poți? Autoritate, dragă, măcar taci din gură, nu te mai face de râs, vezi-ți de treabă! Da, recunosc, și eu am fost la astfel de evenimente, îi înțeleg și pe tinerii care și-au amânat deja de trei sau patru ori nunta. E trist, e foarte trist. N-am nimic cu acești tineri, îmi pare rău pentru ei! Eu am treabă cu autoritatea. Am tot mai mult impresia că haosul este prezent și la nivel instituțional, iar asta în timp ce pe scena politică se dansează în draci, fiecare își vede interesul. Fiecare urlă de partea lui, dă din coate, vrea mai în față, urlă și nebunii care se cred doctori, văd parlamentari care dau sfaturi medicale, iar culmea e că oamenii chiar îi cred. Mă calmez. Nu mai am nici cafea, nici ceai! Mă uit pe mesajele postate de o instituție importantă. Îmi spune că incidența bolii a crescut alarmant. Îmi vine să vomit. Mătușa mea, pensionară, mă sună și îmi spune că sunt un naiv, că vaccinul e un fâs, că și noi, presa, nu facem decât să mințim poporul, că a văzut la televizor un medic din Brazilia care ar fi descoperit complotul, că vaccinul vrea să distrugă, că e genocid. Îi închid telefonul în nas! Înjur și mă așez la birou. O urăsc pe femeia asta care întâmplător îmi este și rudenie. Sunt un prost! Îmi dau seama rapid că pandemia asta și dezbină, accentuează ura, lăcămia, elemente care erau în societate și până acum, dar care erau probabil în hibernare. Clar sunt un prost. Intru pe facebook. Un prieten îmi trimite mesaje cu nemiluita despre ocultă, despre masonii care ar distruge lumea, îmi spune că ei sunt de vină, că ei controlează și lansează virușii! Mă înfundă râsul și râd în hohote. La naiba, chiar cunosc câțiva masoni prin părțile locului. Unul e bătrân, scrie cărți, nu știam că are și laborator în care fabrică vaccin. Râd mai tare. Simt nevoia să beau o tărie, să mă calmez. Îmi aduc aminte că eu nu beau. Păcat! Un alt prieten îmi spunea că e timpul să mă apuc și de băut, poate o să mă calmez, să scap de nervi, de stres. Nu, nu vreau. Prefer claritatea chiar dacă uneori e mai nebună decât toate! Vaccinul să fie cu voi, cu toți!

