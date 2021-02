Un Sălaj cum altul nu-i! Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

Zalăul avea joi „incidența” peste 3, așa că școala va reîncepe „față în față”, destul de probabil, numai pentru cei mici. Oare va scădea „incidența” sub 3? Sub 1,5? Va fi Zalăul (mai) „normal” măcar din această perspectivă? Oare câți elevi și profesori zălăuani nu mai vor școală online? Și nu numai zălăuani. Altfel, „Andrei Marga este de părere că a venit vremea reformei în Educaţie, că multe lucruri nu au fost duse până la capăt şi multe s-au stricat, iar şcoala viitorului o vede având profesorul în centrul ei” (alephnews.ro). Încă o reformă? Cu profesorul în centrul ei?

După noua împărțire politică a județului (nimic nou sub soare!) sunt curios, printre altele, dacă va exista cu adevărat colaborare între PNL, UDMR, USR-PLUS și PSD pentru dezvoltarea județului, pentru realizarea „obiectivelor” mai mari sau mai mici, trecute sau nu în programele de campanie electorală ale fiecărui partid? Între timp, în județul vecin și nu chiar prieten: „Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a trimis o scrisoare liderului PNL, Ludovic Orban, şi premierului Florin Cîţu, în care ameninţă cu demisia, atât a lui cât şi altor membri, dacă nu e schimbată decizia privind numirea unui prefect din tabăra liberală” (adevarul.ro). Chiar așa, nu cumva se vor schimba schimbările?

Un titlu dintr-un ziar vecin și prieten: „Mihai Viteazul, străjerul nostru falnic de la Guruslău”. Da, mare străjer!…

Am fost întrebat și eu „Ce părere aveți despre înființarea Organizației de Management a(l) Destinației Zalău, care se constituie într-un parteneriat public privat între administrația publică locală și operatorii din sectorul turistic local, conform Legii 275/2018?” Am răspuns cam așa: Nu am deocamdată nicio părere. Sper să nu fie o nouă „formă fără fond” instituțională.

„Presată de problemele cu Pfizer și AstraZeneca și criticată pentru mersul vaccinării, UE deschide ușa vaccinului rusesc Sputnik V” (digi24.ro). Ne vom vaccina în Sălaj și cu Sputnik V? Altfel, așa, de culoare, conform aceleiași surse, „Ungaria este prima țară UE care aprobă vaccinul rusesc Sputnik V împotriva COVID-19”…