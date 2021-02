Ambulanță înțepenită în noroi la transferul unui pacient către elicopterul SMURD  

O situație care impune, o dată în plus, o investiție în infrastuctura Sănătății din județ, a apărut luna trecută pe terenul (stadionul) MApN pus la dispoziție elicopterului SMURD care aduce sau preia pacienți din Sălaj. O autospecială a Serviciului de Ambulanță Sălaj a rămas împotmolită în noroi, în momentul în care ducea un pacient către elicopter, spre a fi transferat la Cluj, situație confirmată și de reprezentanții ISU. A fost necesară intervenția unei mașini speciale, pusă la dispoziție de Unitatea Militară, pentru ca Ambulanța să fie scoasă de pe teren. Deși incidentul nu pus în pericol starea pacientului, acesta fiind preluat cu rapiditate de echipajul elicopterului, astfel de evenimente ar putea fi greu de gestionat, mai ales contra-cronometru. După cum se știe, terenul respectiv este în administrarea Ministerului Apărării Naționale și poate fi folosit, în baza unui protocol, de către SMURD pentru aterizarea/decolarea elicopterului. Terenul se află în administrarea UM 01483 Zalău, este un obiectiv militar, fiind vorba despre fostul stadion “Victoria”, și acum un spațiu destinat cu precădere unor activități sportive. Stadionul este prevăzut cu gazon, fiind înconjurat de un gard. Orice intervenție cum ar fi amenajarea unor platforme sau alei betonate, pe teren sau lângă acesta, nu este posibilă. Am solicitat un punct de vedere amănunțit legat de această situație reprezentanților Unității Militare, fiindu-ne promis în scurt timp un răspuns concludent. Dacă pe acest teren nu pot fi turnate platforme din beton, Consiliul Județean trebuie să ia în calcul găsirea unei soluții pentru evitarea unor situații critice, cauzate de condițiile meteo, ploi etc., la aterizarea sau decolarea elicopterului, dar și în ceea ce privește autospecialele Ambulanței. Reprezentanții Consiliului Județean ne-au transmis că se are în vedere un proiect de acest gen, însă, deocamdată, nu pot fi furnizate detalii legate de această posibilă investiție în municipiu. “Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă transmitem ca la nivelul Consiliului Județean Sălaj este analizată posibilitatea unei investiții la Spitalul Județean de Urgență Zalău, care va permite transferul mai rapid și facil al pacienților care necesită transport cu elicopterul SMURD. Vom reveni cu mai multe informații legate de investiție pe măsură ce detaliile tehnice vor fi stabilite”, se arată în comunicatul Consiliului Județean. De altfel, această idee a fost avansată încă din campania electorală pentru alegerile ce au avut loc anul trecut, când s-a subliniat necesitatea construirii unei astfel de platforme în Zalău, tocmai pentru ca elicopterul dar și autospecialele Ambulanței să nu întâmpine situații neprevăzute atunci când efectuează intervenții, de cele mai multe ori în cazuri urgente, grave, mai ales atunci când condițiile meteo sunt dificile.

