Totul şi încă ceva pe deasupra despre „Consiliul pentru Pace”

În cadrul ciclului de eseuri puse sub egida triadei kantiane a întrebărilor fundamentale: ”Was kann ich wissen?”, ”Was soll ich tun?, ”Was darf ich hoffen?”, ceea ce în traducere liberă şi nesilită de nimeni poate fi redat prin întrebarea ontologic şi epistemic-metodologică: ”Ce este miliţienii şi ce vrea ei?”, astăzi vom aduce publicului nostru cititor lămuririle atît de neapărat necesare privind iniţiativa politică şi instituţia internaţională cu numele din titlu, Consiliul pentru Pace. La lucrările de inaugurare dădu buzna, să observe cu ochii lui la faţa locului, ce o fi de observat (?), şi ditai Preşedintele României. Nu de alta, dar, oricum, nu avea prea multe de făcut la Cotroceni în weekendul acesta, ceea ce adînceşte, o dată mai mult, confuzia care domneşte suverană asupra evenimentului. Adicătelea: ”Ce căuta neamţul în Bulgaria” şi Nicuşor la ”Bordul pentru Pace”? Chestiunea, pentru a fi lămurită deplin, trebuie tratată din mai multe unghiuri de vedere, pe care le-a stabilit, pentru veşnicie, algortimul ilustrului om politic Caţavencu: politică, socială, economică, administrativă şi… şi… şi… şi… finanţiară!

Cînd este vorba despre Trump, însă, căci despre el este vorba, lista trebuie cercetată de la coadă la cap. Nu doar pentru că el le face pe toate pe dos, ci pentru că trebuie început cu esenţialul: ”mişculaţia” financiară din care onorabilul s-a gîndit că e rost să mai scoată nişte parale pentru punga personală. Miliarde, nu firfirici, desigur. Pace în Gaza? Foarte bine! Păi, unde este cel mai bine şi pace omului, dacă nu în concediu, în vacanţă, la resortul de plăcere şi de plăceri de toate felurile, de pe malul mării? Dacă-i aşa, atunci ceea ce trebuie făcut în Gaza este foarte simplu: să construim un fel de Las Vegas, corcit cu un fel de Coasta de Azur plus Monte Carlo. Ca un foarte versat antreprenor în construcţii, Trump ştie că nimic nu se poate construi decît pe ”pămînt”. Iar pămîntul, ca să construieşti pe el, trebuie să fie al tău. În proprietate. După care, el trebuie nivelat şi curăţat de orice vestigii ale trecutului, ocupanţi, construcţii sau ruine. Abia pe urmă pot să vină investitorii, cei care vor să construiască hoteluri, cazinouri, terenuri de golf, amenajări portuare pentru iahturi de lux etc. Trump şi-a aşezat puncte sigure de control asupra întregului lanţ de acţiuni-etape ale ”construcţiei păcii” în teritoriul numit Gaza. Va cumpăra ieftin, tot ceea ce se poate cumpăra, acum, pămînt, drepturi de exploatare, licenţe de construcţii, instalaţii, infrastructuri etc. înainte ca oricine altcineva să afle că afacerea s-a pus pe picioare. După care va vinde, din gros… şi scump. Prietenilor, desigur. Orice altceva, orice alte consideraţii, sociale, istorice, de drept privat sau internaţional, sunt nimicuri peste care, dacă te cheamă Trump, poţi trece fără să clipeşti. Dacă, totuşi, ar fi să apară nişte probleme, atunci, iaca: facem un ”Bord al Păcii” unde se iau deciziile şi nimeni nu mai poate spune că doar Trump a hotărît. Sigur, Bordul cu pricina a fost inventat de Trump, este condus de Trump şi se supune fără crîcnire voinţei, ba chiar toanelor lui Trump. Acestea, însă, sunt doar considerente ”tehnice” şi cine are timp de chestiuni tehnice, cînd în joc este ”pacea lumii”?!! Ca să fim totuşi, la obiect, trebuie să spunem că o instituţie cu titulatura de Bordul Păcii a fost inventată, tehnic vorbind, de Consiliul de Securitate al ONU, prin rezoluţia sa din 17.11.2025 cu numărul 2803. Ea autoriza crearea unei Forţe Internaţionale de Stabilizare în Gaza şi încuraja dezvoltarea unor planuri mai cuprinzătoare pentru instituirea păcii. Trump a luat repede jucăria de la ONU şi a fugit cu ea la el acasă, unde a transformat-o într-o instituţie creată şi condusă de Donald Trump, aflată sub autoritatea Guvernului Statelor Unite. Inaugurarea cu tam-tam a noii şandramale a fost făcută tot de Trump, în marginea reuniunii de la Davos a Forumului Economic Mondial, din 22 ianuarie 2026. Sub semnătura… aţi ghicit… tot a lui Trump, a unui ginere al său şi a încă vreo trei ţuţări a intrat în vigoare Carta Bordului pentru Pace. Instituţia a venit astfel pe lume, oficial, ca jucărie marca Trump, aparţinînd lui Trump, cu rolul de a face voia lui Trump, în cer şi pe pămînt, inclusiv în Gaza, desigur. Ţelurile organizaţiei, avînd în vedere patronajul şi greutatea politică a celui aflat în vîrful ei, nu puteau fi mărginite la pacea din bucăţica de teritoriu numită Gaza. De aceea, Carta se referă la ”pacea lumii” şi, vă spun cinstit, n-am citit-o bob cu bob, dar nu m-ar mira, ştiindu-l pe Trump, să se refere şi la Pacea Universului, cel cunoscut şi cele pe care nu le ştim încă, dar le vom descoperi de acum încolo, în vecii vecilor, amin! Cît despre banii necesari pentru a face roata cazinoului să se învîrtă, doar nu vă închipuiţi că o să-i scoată Trump din buzunarul lui? Nu, ei provin din teşcherelele celor care vor să facă tumbe pe margine şi să îl aplaude pe ”Marele Clown”. Cam aşa… să tot fie de vreun miliard de căciulă. E cam mult, da face! Ce nu face omul ca să se bage în seamă! Iar, mai la urmă, obrazul subţire cu cheltuială se ţine!

Şi, acum, ceva pe deasupra! Toate acestea lămuresc lucrurile, la firul ierbii. Dar, mai sus, acolo unde zboară vulturii? Ei, de acolo se văd şi altele. Cum ar fi, spre exemplu, eforturile masive ale lui Trump şi ale Administraţiei sale, ale celor care îl susţin politic la greu şi îi susţin fără reţineri agenda politică. Eforturile de a demola sistematic şi temeinic tot ceea ce ţine de vechea ”ordine mondială”: Reguli, Norme, Legi, Instituţii, Autorităţi. Ordinea aceea despre care Rubio, secretarul de stat al lui Trump, ne-a spus şi ne-o tot spune, ca să ne intre bine în cap: A MURIT!!! A expiat, a dat colţul, a dat ortul popii, a trecut în nefiinţă, s-a dus pe apa Sîmbetei, s-a dus în lumea celor drepţi, a fost luată la ceruri. Nu mai e, fraţilor, ce nu înţelegeţi? Ori, sunteţi grei de cap???!!!

Eu, cam asta am avut să vă spun… cu titlu de ipoteză, desigur!

