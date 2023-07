Daniel Săuca

Mai citesc diverse studii, așa, poate, poate sunt adevărate (din sutele vânturate zilnic). Cu speranța că identifică măcar relativ corect mersul lucrurilor. Așa și cu studiul Reveal Marketing Research citat de paginademedia.ro, în care se spune că „5 din 10 români ar plăti în plus pentru a se asigura că primesc informaţii relevante şi de calitate”. Oare așa să fie? Cinci din zece români ar plăti în plus pentru a primi informații relevante și de calitate? Bine ar fi, cu toate că mi-e greu să cred așa ceva. Și în condițiile în care „Televiziunea rămâne cel mai accesat canal de informare (70 la sută), dar cu toate acestea canalele media tradiţionale (televiziune, radio, ziare) pierd teren în faţa mediului online”. Tot conform sursei citate, topul surselor de informare accesate de români ar arăta astfel: televiziune – 70 la sută, social media (facebook, instagram etc.) – 68 la sută, presa online (site-uri de ştiri, portaluri etc.) – 56 la sută, radio – 38 la sută, podcast-uri – 24 la sută, presa scrisă (ziare, revistă) – 23 la sută. Oarecum previzibil, „cei sub 45 de ani preferă în mai mare măsură mediul online, spre deosebire de persoanele peste 45 de ani”, în timp ce „pentru 80 la sută dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani principala sursă de informare este social media”. Se schimbă lumea și mass-media. Nu prea avem ce să facem decât să ne adaptăm. Rămâne de văzut ce mai înseamnă „presă de calitate” în contextul haotic de la noi și de aiurea. Și cum va arăta jurnalismul peste 10 ani. În orice caz, tare mi-e că ce am învățat în urmă cu 20-30 de ani despre presă, despre instituții media, despre gazetărie nu mai e de actualitate. Oare câți dintre colegi vor avea chef, nervi să reînvețe meseria asta frumoasă? Oare câți dintre ei vor ieși la pensie jurnaliști? Și încă ceva: parcă trăim în una din cele mai proaste distopii scrise, gândite vreodată…

P.S.: Da, știu: importantă e „sursa” media, nu „canalul de difuzare”. Și, totuși, ce presă e aia care nu mai e făcută de ziariști?