Zălăuanul Patrick Verdeş, cel mai bun trăgător secund la Balcaniada de volei din Albania

Patrick Verdeş şi Dragoş Crişan sunt voleibaliştii de la Clubul Sportiv Şcolar Zalău ce au făcut parte din naţionala României Under 17 ce a participat la Campionatul Balcanic din Tirana (Albania). Alături de naţionala ţării noastre, condusă de principalul Răzvan Parpală şi secunzii Marius Ciortea şi Bogdan Nicolae, la competiţie au mai participat Bulgaria, Turcia, Serbia, Muntenegru, Macedonia şi Albania. România a întâlnit în faza grupelor reprezentativele Bulgariei şi Muntenegrului, câştigând în prima zi cu Muntenegru şi pierzând în faţa Bulgariei.

România a cedat şi în duelul din semifinale, 1 – 3 în faţa Turciei, iar în finala mică a pierdut cu 2 – 3 duelul cu Serbia.

Patric Verdeş, cel care a reprezentat Zalăul la acest turneu balcanic, a fost desemnat „cea mai bună extremă” a competiţiei. Verdeş, al cărui post se mai numeşte şi trăgător secund, a acumulat 53 de puncte în cele patru meciuri, cel mai bun punctaj înregistrându-l în duelul cu Serbia – 22 de puncte.

Bulgaria a avut cel mai bun libero, cel mai bun universal şi MVP-ul turneului, iar Turcia „a dat” cel mai bun coordonator şi cel mai bun centru.

Tot în Albania are loc în această perioadă Campionatul Balcanic Under 19, iar din naţionala ţării noastre, condusă de zălăuanul Marius Lazăr, face parte şi Cezar Abraham, de la Academia de Volei „Marius Lazăr”.

