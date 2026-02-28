Sălaj: Frumusețe. Tradiție. Poveste

Prin obiectivul fotografilor, Sălajul s-a dezvăluit autentic: oameni, obiceiuri, detalii și momente care spun povești și păstrează vie tradiția. O expoziție care ne amintește cât de multă frumusețe există în lucrurile simple și adevărate.

Bikfalvi Zsolt, președintele fotoclubului Vasile Venig din Carei, în fiecare an, de 8 ani încoace organizează această expoziție a taberei într-o locație excelentă Castelul Károlyi din Carei și centrul expozițional GPU.

Pe simeze au fost expuse 62 de fotografii, cele mai reușite cadre surprinse de artiștii fotografi participanți la tabăra din 2025: Irene Ehrenreich (Austria), Adela Lia Rusu (România), Stefan Stuppnig (Austria), Jef Lemmens (Belgia), Nenad Martić (Croația), Lewis Ka Yin Choi (Hong Kong), Gottfried Catania (Malta), Krzysztof Muskalski (Polonia), Ovi D. Pop (România), Bikfalvi Zsolt (România), și Lucian Goga din Zalău

Au fost prezenți la eveniment organizatorii acestei tabere: Daniel Săuca – managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Paul Maghiu – managerul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Țara Silvaniei”, reprezentanții fotoclubului Varadinum din Oradea – Adela Rusu și Ovi D.Pop, colaboratori care s-au implicat de-a lungul timpului în acest proiect: Mirel Matyas – unul din fondatorii proiectului, Daniel Stejeran – managerul asociației Zestrea Silvană.

