Să păstrăm curăţenia!

Nu pot să-i condamn pe cei abilitaţi cu ordinea pe domeniul public. Îşi fac treaba cum pot. Nu sunt foarte responsabili şi nici nu pot face faţă în permanenţă nesimţirii unor “specimene” care nu ştiu să păstreze curăţenia, dar în calitate de cetăţean ştiu şi am învăţat, din familie şi de la şcoală – la “Educaţie civică”, că trebuie să pui mâna! Nu trebuie să aştepţi să vină cineva să îţi facă curăţenie în propria ogradă sau în jurul ei. E vorba de bun- simţ şi de spirit civic. Primul parcă lipseşte cu desăvârşire la câte unul, iar al doilea, spiritul civic, s-a transformat în nepăsare. Stau la bloc şi mereu când trebuie să fac curăţenie pe spaţiul verde din faţa balconului, pun mâna. Adun resturile menajere pe care alţii le-au aruncat pe domeniul public, adun crengile rupte şi purtate de vânt sau lăsate la voia întâmplării de cei care trebuiau să le strângă, plantez câte o floare şi nu am pretenţii să vină alţii să îmi facă rânduială. Mi-ar fi chiar ruşine să comentez pe reţelele de socializare despre faptul că nu vine nimeni să îmi cureţe gunoiul de sub geam, atâta vreme cât eu pot şi sunt sănătos. Am observat că noi ştim să apreciem civilizația din occident, dar nu suntem dispuși să respectăm reguli elementare acasă, precum liniștea publică, regulile de circulație sau păstrarea curățeniei. Binele comun și implicarea benevolă în societate lipsesc. Am mai observat că românii vorbesc adesea despre stilul de viață civilizat al occidentalilor, dar chiar și așa, când se întorc din străinătate, discriminarea şi abuzul revin la ordinea zilei. Cred că problema noastră este reprezentată de lipsa de respect faţă de ceilalţi şi pentru mulți, spiritul civic este ultima lor grijă. Nivelul scăzut de trai al României își spune cuvântul şi totodată, nepăsarea din jurul nostru se simte. Cert este că cei care pot, care sunt în putere, trebuie să pună mâna! Ajutaţi-vă singuri! Păstraţi curăţenia! Puneţi gunoiul la coş, nu pe jos!

