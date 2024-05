Să curgă lapte și miere!

Daniel Mureşan

Vai, ce frumos e județul nostru! Toți candidații se luptă să ne fie nouă bine. Abia aștept să văd județul cum va rivaliza cu orice regiune din Franța sau Anglia. Bineînțeles, v-ați dat seama că glumesc. Dar candidații ne cred proști. Altfel nu-mi explic ce e cu atâtea promisiuni. Sute de kilometri de autostradă, școli renovate, blocuri noi, pensii mărite (era să scriu eliminarea lor, dar asta e reminiscență din campania trecută) etc. Știu, astea le-ați auzit și acum patru ani și s-a ales praful de ele. Tocmai de aceea constat că politicienii ne cred proști, altfel nu ar veni cu aceleași promisiuni.

În precampanie, prin siteurile de casă ale unor partide am observat obsesia războinică a multora dintre candidați. Politicienii mai vechi sau mai noi simt nevoia să pună campania într-o cheie de chemare la luptă, comunicând că ai au pornit la luptă pentru a-l învinge pe contracandidat, care este un escroc, un mincinos și un laș. Doar noi, alegătorii, nu dorim să învingem pe nimeni, problemele noastre fiind comune. Electoratul (mare parte din el) nu se comportă ca soldatul în tranșee, pentru că acest război nu este al lui. De fapt, nu ar trebui să fie niciun război, dar spune-i asta politicianului. Pentru ciolan e valabil orice război.

Din nou, politicienii profită de neinformarea electoratului, la care au contribuit din plin, și le vând iluzii. Cu o aură de lideri prividențiali, candidații promit că rezolve toate problemele. Probabil au o baghetă magică și noi nu știm. Cu sau fără baghetă magică, ei vor începe campania fake news. Care cu siguranță va prinde. Probabil o mare parte din electorat are nevoie de iluzii și de confirmare a iluziilor. Iar politicienii sunt experți în domeniu!