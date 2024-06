Calendar istoric al judeţului Sălaj – 20 Iunie

1939: la Cristolţ se declanşează greva minerilor, cauzată de neplata salariilor

S-a întâmplat în 20 iunie

1917 – S-a născut Iosif Constantin Drăgan, publicist şi eseist.

1924 – S-a născut Chet (Chester Brown) Atkins, muzician country american.

1936 – S-a născut Billy Guy, vocalist american (The Coasters).

1936 – S-a născut Mickie Most (Michael Hayes), compozitor, producător (Animals) şi cântăreţ britanic (Mickie Most & The Playboys).

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Sf. sfinţit mucenic Metodie, episcopul Patarelor; Cuv. Calist, patriarhul Constantinopolului (SOLSTIŢIUL DE VARĂ (ziua 15 ore Noaptea 9 ore);

• Greco-catolic: Sf. Metodiu, episcop, martir († 311)

• Reformat: Rafael

• Romano-catolic: Sf. Sever, papă, martir