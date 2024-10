Daniel Săuca

Costi Rogozanu: „Nu e zi să nu găsim noi fronturi care separă românii în adevărate războaie civile pe rețelele de socializare. Avem un discurs oficial deosebit de găunos, dublat de un discurs subteran cu efecte perverse. De exemplu, dacă ai negat ciclonul Ashley ești cam anti-PSD. Dacă vrei pace în Ucraina, deși acuzi Rusia, ești oricum putinist. Dacă nu-ți place ocuparea Gaza și nesfârșitul măcel executat de armata israeliană, atunci iar ești putinist. Sunt etichete care împiedică o discuție serioasă într-o țară și într-un spațiu public în care s-a pierdut orice speranță că punctul de vedere autohton mai are, de fapt, vreo relevanță. România n-are dreptul la opinii despre NATO, Israel, ci are dreptul la înjurături în numele lor” (libertatea.ro). Nu de ieri, de azi, nu avem discuții serioase în spațiul public (cu toate că nu aș exagera, mai sunt și excepții, totuși). Într-o țară cam neserioasă, de altfel. Ceea ce surprinde bine C. Rogozanu: „războaiele civile” din rețelele de socializare. Aș nuanța aici: aceste războaie sunt întreținute, cu grijă și cu atenție. Într-adevăr, spectacolul e abracadabrant: de la intelectuali care, de exemplu, susțin Ucraina însă acuză că ne-am vândut terenurile agricole străinilor, la oameni simpli care se poziționează simplist de-o parte sau de alta a baricadelor „ideologice”, a mesajelor întreținute de diverșii actori politici (și nu numai) din social media. Cam toate mesajele, oricum foarte multe, sunt „naționaliste”, în diverse forme, combinații. tonuri. Uitați-vă cu atenție și la mesajele de campanie electorală: țară, onoare, în slujba țării, pentru toți românii, România, respect pentru români etc. Despre alte fragmente din haosul românescu, voi scrie însă într-un episod viitor.