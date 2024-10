Unde mergem?

Vineri 4.10.2024

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 15.25

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Joker: Delir în doi, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Nu-mi da drumul, Cinematograful Scala – ora 19.50

• Concert: FITTONIA, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 5.10.2024

• Concurs de şah, Zalău Value Centre – ora 10

• Retro Parada Toamnei: expoziţie de maşini clasice, platoul din fața clădirii Transilvania – ora 11

• Film – Bestia, Cinematograful Scala – ora 13.50

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – Moromeții 3, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 6.10.2024

• Film – Sunt un mic ticalos, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Beetlejuice Beetlejuice, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Joker: Delir în doi, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Weekend în Taipei, Cinematograful Scala – ora 19.35