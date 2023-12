Politice. Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

„PNL insistă pe comasarea alegerilor. Ciucă: Am discutat, în principiu, cu PSD. Cinci rânduri de alegeri sunt cât se poate de obositoare” (hotnews.ro). Deja, anul preelectoral e obositor. Oare ce „minuni” vor face în „super-anul electoral” 2024?

„Europa Liberă: PSD și PNL au cheltuit peste două treimi din subvențiile de la stat pentru presă și propagandă, în primele nouă luni din 2023” (g4media.ro). Nimic deosebit. Și nu chiar obositor.

„Sondaj INSCOP pentru News.ro – Geoană, Kovesi şi Boc, pe primele locuri în topul încrederii, urmaţi de Ciolacu şi de Şoşoacă. Ultimele trei locuri, ocupate de Iohannis, Bolojan şi Drulă / Iohannis, Firea şi Şoşoacă, pe primele trei poziţii ca notorietate” (news.ro). O fotografie de moment. Multe sondaje vor mai curge până anul viitor. Și încă nu s-au anunțat candidații. Nu mă refer la dl Geoană.

„Sondaj. PSD depășește 30 la sută, PNL la zece procente distanță. Partidul lui Șoșoacă ar trece pragul electoral, UDMR nu” (adevarul.ro). Altă fotografie de moment. Și câte nu vor mai fi, cu dedicație maximă pentru poporul alegător. Și pentru laboratoarele partidelor.

Ionuț Stăncelu: „Pe undeva niște minți au știut că doar cu ajutorul AUR o să rămână PSD-ul puternic. Vina cea mare a societății civile din România nu este că se luptă acum doar cu AUR-ul, ci și că n-a reușit să vină cu o alternativă, că n-a apărut nimeni. Alegerile din 2024 o să fie la fel ca cele din 2000, e clar acest lucru, trebuie să votăm pe cineva ca să scăpăm de AUR, așa cum am scăpat de Vadim. Există o șansă, foarte mică, să se întâmple ceva diferit, de data aceasta poate că «noii Stolojan, Isărescu, Roman și Meleșcanu» o să încerce să se alieze și să candideze împreună. Am văzut în urmă cu câteva zile că unul dintre aceștia a făcut «un apel la unitatea dreptei»… ce-o mai însemna și asta?” (republica.ro). O voce dintre multele din spațiul media. Și dacă nu AUR e de fapt problema?