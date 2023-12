Șoferul de TIR care a făcut scandal în punctul de frontieră Borș II a rămas pieton

Zoltan Geza Szocs, camionagiul sălăjean vinovat de spargerea parbrizelor a două autotrenuri care așteptau în vama Borș II luna trecută și cel care l-a lovit intenționat cu TIR-ul pe șoferul unuia dintre cele două camioane, a fost eliberat din arest în data de 5 decembrie. Vă reamintim faptul că imediat după scandalul produs la punctul de frontieră acesta a fost dus la un spital din Oradea, iar în urma controlului medical de specialitate a fost considerat apt psihic. După două zile de la eveniment el a fost arestat pentru lovire și alte violențe, mai exact în data de 16 noiembrie.

Tribunalul Bihor a admis contestația bărbatului și a dispus ca acesta să fie pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prin urmare, timp de două luni șoferul în vârstă de 36 de ani nu are dreptul să depăşească limita teritorială a României și nu mai are voie să conducă autovehicule de niciun fel și nici nu-și mai poate exercita profesia de conducător auto profesionist. De asemenea, el nu poate comunica, direct sau indirect, cu martorii și nici cu persoana pe care a lovit-o cu bună știință. Totodată, conducătorul auto este obligat să se prezinte la Poliție, Parchet sau în fața instanței ori de câte ori este chemat. În cazul în care el nu va respecta toate aceste prevederi și obligații, măsura preventivă a controlului judiciar poate fi înlocuită rapid cu măsura preventivă a arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Revenim de îndată ce vor apărea noi informații și detalii legate de acest caz.