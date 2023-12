Paula Todoran a revenit la startul competiţiilor naţionale de alergare

Considerată regina maratonului din România, Paula Todoran a primit o veste şoc în luna septembrie a anului 2020. Atleta pregătită de Mirel Seişanu fusese depistată pozitiv la finalul Campionatului Mondial de Alergare – 50 de kilometri, desfăşurat la Braşov, decizia ANAD fiind una extrem de dură: suspendare până în 2023. Atleta legitimată la CSM Zalău a făcut apel la decizia ANAD, dar suspendarea a rămas valabilă până în vara acestui an pentru atleta care a reprezentat România la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro.

„A fost o decizie nedreaptă şi o perioadă pe care vreau să o uit. Nu m-am considerat vinovată nici atunci şi nu mă consider nici acum. Pur şi simplu am luat un medicament la recomandarea medicului, fiindcă nu mă simţeam bine, fără să ştiu sau să fiu anunţată că există în medicament şi acea substanţă interzisă. Am alergat la foarte multe competiţii şi am reprezentat România cu cinste de fiecare dată, fără să fiu depistată pozitiv, deşi s-au mai făcut controale. Nici la acel concurs nu aveam niciun motiv să folosesc vreo substanţă interzisă. E păcat că se întâmplă astfel de lucruri, iar unii sportivi sunt suspendaţi pe nedrept”, ne-a declarat sportiva, care a participat deja la un prim concurs important după perioada de suspendare. „Am luat startul în luna octombrie la Campionatul Naţional de Cros de la Poiana Stampei, unde am ocupat locul patru. Cariera mea nu s-a terminat odată cu suspendarea. Mi-am propus nişte obiective în perioada următoare şi sper să mi le îndeplinesc”, a mai afirmat Paula Todoran.

Aur, argint şi bronz european la cros, aur balcanic la maraton, aur naţional la maraton, aur naţional la semimaraton, aur la Maratonul Internaţional al Bucureştiului, argint naţional în cursa de 10.000 de metri şi recorduri personale în cursele de maraton, semimaraton, 10.000 şi 5.000 de metri sunt doar o parte din rezultatele Paulei Todoran, sportivă descoperită în clasa a VI-a, la şcoala din Românaşi, de Mirel Seişanu.