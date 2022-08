Politica, o șaorma cu de toate

Adrian Lungu

Niciodată nu m-a atras politica. M-ar mânca de viu dacă aș intra în politică. De ce? Pentru că sufăr de loialitate și nu pot dormi dacă știu că am mințit sau am făcut rău. Așa sunt eu. Mai bine eram un șmecher cu ceafă lată, unul căruia să nu-i pese. Sunt pe final de concediu. Mijlocul vacanței m-a prins într-o piscină cu apă termală. Duhnind a alcool și fără dinți, un tip s-a apropiat și m-a întrebat cu cine votez, ce partid îmi place. Mi-am dat seama repede că cel care părea să mă cunoască m-a blocat cu întrebarea lui. Chiar nu știam ce să-i spun. Sunt și eu om, am preferințe, supărări, bucurii, ar trebui să știu cu ce partid visez. Adevărul e că m-am săturat de toate partidele. M-am săturat și de cei care trec de la un partid la altul mai des decât schimbă periuța de dinți. Mă uit în peisajul politic local și mi se face greață. V-am mai spus, sunt cam aceiași politicieni de două decenii. Parcă nici Dumnezeu nu îi mai poate scoate din mocirla asta care se numește politică și în care unora le place de minune. Aici se simt în largul lor, trag sfori, analizează, dau telefoane, lansează nume, atacă, își împart posturi între ei, uneori nu se suportă nici ei, dar la umbra cabanei din pădure beau împreună și își fac siesta. Desigur, nu generalizez. Sunt și politicieni buni chiar și în Sălaj, dar timpul lor n-a venit încă sau preferă să stea deoparte. Unii au intrat, au încercat să facă ceva, dar s-au retras. Și-au dat seama că e inutil. Vă propun un exercițiu. Câți foști olimpici din Sălaj știți printre actualii politicieni? Îmi revin, sunt tot în bazin. Tipul era în continuare lângă mine. Mirosul lui de alcool m-a trezit din somnul în care eram cufundat. Presupunem că mâine sunt alegeri. Cu cine votați, ce partid vreți? A, era să uit. Văd că e la modă să-ți tragi partid! Nu mai încapi într-o grupare sau ești pus pe liber din ditamai funcțiile? Nu-i bai, îți faci partidul tău, e la modă. Am ieșit din bazin, mi s-a făcut frig, mă duc la restaurant și comand o șaorma cu de toate. Nu, nu vreau în politică, prefer o șaorma. Să puneți ceapă, vă rog, multă ceapă!