Daniel Săuca

Pe vremea lui Ceaușescu, cum se zice, am prins cozi infernale la alimentară, pâine pe cartelă, apă caldă la program, apă rece la program, întreruperi de curent, „practică agricolă” (am cules pentru Partid și Iubitorul Conducător mere, sfeclă, porumb), „recoltat” de podbal și de frunze de dud pentru viermii de mătase, înghesuială pe autobuze și trenuri, program de două ore la televizor. Am fost, nu m-a întrebat nimeni dacă vreau, șoim al patriei, pionier și utc-ist. Am fost dus cu forța la defilări și pe stadion. Am fost obligat să reciclez sticle, borcane, hârtie și cartoane. Am fost obligat să citesc din Opera Mărețului Conducător. Am fost obligat să ascult învățături de „economie politică” de la un tovarăș profesor (a ajuns mare domn după „revoluție”) care nu accepta devierea de la „linia” marxistă. Am asistat la nu puține incidente în școală, când profesori îi băteau de-i snopeau pe elevi. Și câte nu am mai prins înainte de decembrie 1989. Scriu aceste rânduri pentru cei care în aceste zile se isterizează ori ironizează posibila reducere a consumului de energie electrică, invocând și reîntoarcerea la vremurile trecute. Nu, nu cred că ne întoarcem la defuncta perioadă. Trăim vremuri complicate, poate prea complicate pentru a fi înțelese pe deplin. Din păcate, comunicarea cu poporul e deficitară, intenționat sau nu. Eu de pildă nu am înțeles și nu înțeleg cum de războiul din Ucraina a scumpit gazul și curentul. Și benzina și motorina. În fiecare zi, analiști și experți de tot soiul o dau în sus și în jos cu „explicații”. Nu, nu ne mai putem întoarce în comunismul de partid și de stat ceaușist (cred, sper). Trăim într-o societate haotică, fără noimă, fără sens, în care minciuna de partid și de stat, interesele globale, e „învăluită”/ sunt „învăluite” mai ales prin mijloacele de informare în masă. A, e posibil să prindem noi vremuri „totalitare”. Dar, despre asta poate într-un nou episod al serialului dvs. preferat de „desene animate” editoriale.