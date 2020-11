Oameni și statui

Daniel Mureşan

Ca cetățean al Uniunii Europene, normal ar fi, ca pe lângă istoria țării tale, să cunoști puțin și din istoria continentului, sau cel puțin contextul istoric al anumitor evenimente. Dar, la globalizarea din prezent, revine tot mai des pe tapet ideea că nu ai nevoie de istorie, geografie, literatură etc, trebuie să știi ceva util din punct de vedere economic, ceva care să te ajute să câstigi bani. Sigur, ai nevoie de cunoștințe practice în domenii căutate în câmpul muncii, dar nu văd de ce se elimină dorința de cunoaștere a unor lucruri de bază a istoriei țării în care te-ai născut. Probabil aici e de vină educația, școala care numai școală nu mai e de ani buni. Sigur, e o opinie personală, e foarte posibil să mă înșel, iar din starea actuală să răsară o Românie evoluată, cu oameni mai adaptați pentru viitor. Rămâne de văzut!

Pentru omul de rând acordăm circumstanțe atenuante, însă pentru politicienii care ne conduc municipiul, nu. Recent, în ședința Consiliului Local Zalău s-a supus la vot amplasarea statuii lui Mihai Viteazu în intersecția de la Scala. USR-Plus a votat împotrivă, PNL s-a abținut, ceilalți au votat pentru. Sigur, inițiativa amplasării unei statui în oraș e de salutat, cu toate că mulți spun că numai de așa ceva nu avem nevoie. Eu spun că inițiativele culturale trebuie susținute și în vremuri de criză. Sunt pentru sănătatea mintală și culturală a locuitorilor. Ideea pe care eu vreau să o supun dezbaterii este dacă Mihai Viteazu e cel mai potrivit pentru a avea o statuie în oraș. Voi face o paralelă între olteanul Mihai Viteazu și sălăjeanul Simion Bărnuțiu.

– Dacă nu ar fi existat, Mihai Viteazu ar fi trebuit inventat! Dictaturile au avut nevoie întotdeauna de eroi, de modele, de mituri, toate acestea pentru a trezi în popor mândria patriotică și de a uita de neajunsuri și manipulare. Iar Mihai Viteazu le întrupează pe toate: este erou pentru că s-a luptat cu turcii, este un model pentru că a unit toate cele trei principate și este personajul principal al mai multor mituri. Un mit enunțat mai sus este că Mihai Viteazu este că el a făcut pentru prima oară unirea tuturor românilor într-o singură țară. Oare el a fost primul? Atunci ce a fost în 1595? Conform tratatelor din mai-iunie 1595 încheiate la Alba Iulia, Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, a devenit principe și al Țării Românești și al Moldovei. Titlul de principe al Transilvaniei, Țării Românești și Moldovei i-a fost recunoscut pe plan internațional, chiar dacă fără entuziasm, inclusiv de către împăratul Rudolf al II-lea. Rațiunea unirii celor trei principate, atât de către Sigismund Bathory, cât și de Mihai Viteazu, a fost una pur politică: realizarea unui pol de putere suficient de puternic militar ca să poată rezista presiunii otomane. Planul sau ideea politică a fost deja formulată de către generalul Castaldo prin anii 1550. Iată câteva date care schimbă, mai puțin sau mai mult, mitul voievodului. Cu toate acestea, nu trebuie minimizată vitejia lui Mihai, recunoscută de mai marii vremii. Repet, dacă nu ar fi existat, Mihai Viteazu ar fi trebuit inventat. Orice popor are mituri fondatoare și eroi care au primenit țara. Trebuie doar să învățăm să separăm miturile și ficțiunea din filme și cărți de realitatea istorică.

– Simion Bărnuţiu s-a născut în localitatea sălăjeană Bocșa și și-a dat obștescul sfârșit pe valea Almaşului, la Fântâna Gorgana. A fost un reputat istoric, filosof, profesor, liderul mişcării revoluţionare din Transilvania, ilustru cărturar, om politic, a militat pentru interesele naţionale ale poporului român. Ideolog al luptei naţionale a românilor de peste munţi, Bărnuţiu a rămas cunoscut în istoria gândirii politice româneşti îndeosebi prin vestitul discurs rostit în catedrala de la Blaj în timpul Adunării Naţionale a românilor din 3/5 mai 1848, al cărei vicepreşedinte a fost. Este socotit de unii cercetători cel mai de seamă gânditor al românilor transilvăneni de la jumătatea secolului trecut. Spirit de formaţie enciclopedică, preocupat adânc şi continuu de dezvoltarea generală a poporului român, Bărnuţiu a lăsat în urma sa nu numai o fericită direcţie politică, ci şi o bogată moştenire culturală, gândirea şi puterea sa de prelucrare şi creaţie, impunându-se în numeroase domenii de activitate intelectuală. Gândirea socială a lui Simion Bărnuţiu, având ca temă centrală libertatea, se remarcă prin critica adusă feudalismului, prin ideea libertăţii şi independenţei naţionale, a dreptului tuturor popoarelor la viaţă si propăşire în cadrul unor state republicane şi suverane. Simion Bărnuţiu a predat logică la Academia Mihăileană din Iaşi, până în 1855, an în care va deveni profesor de filosofie la Facultatea de Filosofie unde va ţine cursuri de istoria filosofiei, de metafizică, estetică, etică, logică, drept, fiziologie, teologie şi, pentru prima dată în spaţiul românesc, un curs de estetică.

La o eventuală alegere, nu aș sta pe gânduri și aș spune – Simion Bărnuțiu. Fiindcă într-o călătorie în istoria ce dă valoare timpurilor trecute sălăjene, Simion Bărnuțiu contează. Contează și pentru istoria României revoluționare. Dacă nu l-am descoperit până acum, niciodată nu e prea târziu.

Aceasta este doar părerea mea. A zălăuanilor nu o cunosc, fiindcă nu i-a întrebat nimeni. Nici pe istorici nu am auzit să-i fi întrebat cineva. Părerea edililor zălăuani o știm. Ei vor Mihai Viteazu. Nu știu dacă le mai poate schimba cineva decizia. Dar, vorba lui Gabriel Liiceanu: „miza nu e să trezeşti conştiinţa lichelelor. Căci asta ar fi o bătălie falsă. Ci să trezeşti conştiinţa celorlalţi (că nu ai voie să convieţuieşti cu ei în funcţii de conducere)”.

