Zalăul – în topul național la cumpărături de Black Friday pe eMag

Magazinul eMag a anunțat vânzări – record în primele șapte ore de la începerea campaniei Black Friday din acest an. Zalăul se află în top 10 municipii din țară, alături de București, Cluj, Iași și alte șase orașe, cu cele mai multe comenzi efectuate de Black Friday 2020, număr raportat la mia de locuitori. Comerciantul gigant eMag a înregistrat vânzări de 433 de milioane de lei, după doar şapte ore de la demararea ediţiei din acest an a evenimentului Black Friday, cu 60 de milioane de lei mai mult comparativ cu anul anterior, iar toate comenzile efectuate cu această ocazie vor fi livrate până pe data de 27 noiembrie, arată datele publicate de companie. În acest context, ponderea plăţilor cu cardul a atins nivelul record de 54 la sută, în creştere de la 42,6 la sută, în ediţia din 2019. În continuare sunt disponibile peste două milioane de produse din care clienţii pot alege, iar promoţiile vor fi suplimentate până la finalul zilei. Potrivit sursei citate, doar în 13 noiembrie, de Black Friday, clienţii eMag Genius au transport gratuit la easybox pentru patru milioane de produse, faţă de 250.000 în mod uzual, indiferent de valoarea comenzii. Până în prezent, retailerul menţionează că 50.314 colete au ieşit deja din depozit şi au fost predate curierilor, iar comenzile din acest an vor fi livrate până pe data de 27 noiembrie 2020. Cea mai complexă comandă include 97 de produse distincte din categorii, precum băcănie, băuturi şi produse pentru îngrijirea locuinţei, în timp ce automobilul BMW 220d este cel mai valoros produs vândut, la preţul de 40.200 euro (redus de la 53.640 de euro). În cele şapte ore de eveniment de shopping au fost comandate: 49.000 de televizoare şi sisteme audio, 158.000 de produse pentru casă şi îngrijirea casei, 74.000 de electrocasnice mici, 42.000 articole de modă, 48.000 de băuturi alcoolice şi cafea, 54.000 de smartphone-uri şi smarwatch-uri, 124.000 de produse din categoria beauty şi îngrijire personală, 55.000 de jucării, 38.000 de produse de protecţie şi echipamente, 27.000 de frigidere şi maşini de spălat, 10 automobile, 860 nopţi de cazare, 32.000 de litri de combustibil, 4,4 kg de aur şi 18.000 de produse de protecţie şi echipamente medicale. Cele mai multe comenzi raportate la mia de locuitori au provenit din: Bucureşti, Cluj-Napoca, Zalău, Iaşi, Slatina, Braşov, Constanţa, Sibiu, Alba Iulia, Timişoara. În 2019, eMag a înregistrat, cu ocazia Black Friday, comenzi în valoare de peste 499 de milioane de lei şi mai mult de 10,8 milioane de vizite online. Reprezentanţii companiei estimau, înaintea demarării campaniei, vânzări de peste 500 de milioane de lei, numărul produselor aflate în promoţie fiind de 3,5 milioane. Companie românească fondată în anul 2001, eMag a devenit un lider în retailul online în România, având prezenţe în Bulgaria, Ungaria şi Polonia. Prin intermediul platformei Marketplace, eMAG aduce valoare celor peste 27.000 de vânzători din toate cele patru ţări în care activează.

