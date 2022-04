Noi fragmente din haos. Foc cu foc

Daniel Săuca

Pandemia și războiul din Ucraina au fost și sunt pretexte perfecte pentru funcționarea marii coaliții PSD – PNL – UDMR. Altfel, nimic nou sub soare. Se va crea Marele Partid? Am mai avut. Și, destul de probabil, vom mai avea. Și știri de genul acesta: „Cabinetul PSD-PNL-UDMR a reuşit, prin ultimele numiri din Executiv, să ajungă la 118 secretari şi subsecretari de stat, fiind bătut recordul precedent, al Guvernului Dăncilă, de 110 demnitari. Numărul tot mai mare de funcţii se bate cap în cap cu părerile unor lideri ai Coaliţiei, ca Marcel Ciolacu şi Kelemen Hunor, care vorbesc în spaţiul public de o criză economică iminentă şi cer prudenţă politică” (adevarul.ro).

Silviu Cerna: „Izbucnirea războiului la frontierele Uniunii Europene, război început de un regim autoritar, care se declară adversar al valorilor civilizației occidentale, care încearcă să influențeze voturile din țările democratice, susține partide politice eurosceptice și eurofobe, dispune de cel mai mare număr de ogive nucleare de pe planetă și reprimă drastic orice formă de opoziție a schimbat profund condițiile elaborării și aplicării politicilor economice în toate țările lumii. Decizia Germaniei de a-și tripla (temporar) bugetul militar este semnul cel mai clar în această privință” (contributors.ro). Creșterea cheltuielilor militare la nivel global nu poate să fie decât un semnal foarte prost pentru viitorul apropiat. Nimic nou sub soare: armament, inflație, crize economice, război…

Valentin Naumescu: „Al Treilea Reich rusesc, după cel țarist și cel sovietic, va eșua la un moment dat, ca și primele două, în 1917 și 1991. La fel cum au eșuat ultimele două Reich-uri germane, în 1918 și 1945. «Nevoia de spațiu vital», «lumea rusă» (Russkiy mir), «marșul către Vest» și «operațiunea militară specială» degenerată în Războiul Total vor rămâne în istorie ca distopii tragice ale proiectului neonazist al Moscovei putiniste, versiunea ultimă a imperialismului rusesc” (revista22.ro). De la izbucnirea tragediei din Ucraina am citit sute de analize, comentarii, opinii despre „ce va fi” după război. Din păcate, războiul nu s-a încheiat. Și, poate, abia a început…

