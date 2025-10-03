Noi fragmente din haos

Daniel Săuca

„Franța (încearcă să) taxează/e bogații, are România curaj să facă la fel? Expert Oxford: «Austeritatea impusă doar populației e garanția că extremiștii vor veni la putere»” (adevarul.ro). Total de acord. Și nu e neapărat o părere „de stânga”. În haosul de la noi, de altfel, nu mai ști ce/cine e de „stânga” sau de „dreapta”. Printre foarte multe altele. Chiar așa, oare PSD e de „stânga”? Iar PNL e de „dreapta”?

„Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a discutat concedierea a 10 la sută din funcționarii din primării și administrația centrală / Desființări de instituții / Decizia, amânată încă o săptămână” (g4media.ro). Vom vedea cum va ieși, până la urmă, povestea. Aproape indiferent cum (dacă nu se răzgândesc, totuși), cu efecte și în Sălaj.

„Firmele care aduc muncitori străini spun că România este Vestul Sălbatic al recrutării și propun noi legi în domeniu” (hotnews.ro). Vestul Sălbatic? Da, suntem la vest de est…

„Chiar dacă salariile încasate din țara noastră nu se compară cu cele din vest, românii plătesc de multe ori credite mai scumpe decât vecinii europeni. Se întâmplă inclusiv dacă vorbim despre acelaşi credit, făcut la aceeaşi bancă, însă la o sucursală din afara ţării” (antena3.ro). De ce? Și pentru că „dobânda de politică monetară stabilită de BNR este de trei ori mai mare decât cea fixată de Banca Centrală Europeană, motiv pentru care statele din zona euro au dobânzi mult mai mici”. Și din cauza inflației, și din cauza…

„Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţând că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25 la sută din valoarea totală a lucrărilor. În situaţia în care nu a început execuţia lucrărilor la aceste stadioane, aceasta poate începe după data de 1 ianuarie 2027” (digi24.ro). Oare e de bine, e de rău? Hai, un sfârșit de săptămână plăcut! De luni, ne reîntoarcem în haos…